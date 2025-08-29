CE Chaufför Fjärr Örebro - Umeå
Hej
Vi på TMR Terminal AB / Kumla Fjärr AB utökar trafiken och söker två CE chaufförer i Örebro.
Vill du bli en del av ett gäng med riktigt bra chaufförer som hjälper varandra och alltid gör sitt bästa?
Fjärr Örebro - Umeå normalt 2 resor vecka.
Arbetet börjar ca 16,00 - 17,00 beroende på upplastning, byte till Luleå chaufför och dygnsvila i Umeå, tillbakaresan börjar ungefär 13-15 beroende på hur resan gått för Luleå chauffören. Lastning på resan söderut förekommer ibland.
Tillsvidareanställning med provanställning till en början.
Möjlighet att börja omgående eller enligt överenskommelse.
Heltid eller deltid tala om hur just du vill jobba.
Är du hörselskadad så är inte det något problem.
Lön sätts individuellt, som lägst enligt kollektivavtal.
Mycket viktigt att du som person är intresserad av att göra ditt bästa och hjälpas åt och ställa upp för dina kollegor så som de också ställer upp för dig, var rakryggad och står för dina misstag så blir det ingen misstänksamhet och missämja mellan kollegorna.
Saker händer och inget konstigt med det, får vi reda på det så kan saker åtgärdas omedelbart och vi har fina bilar att jobba med.
Det viktigaste i just detta är att vi alla kan lita på varandra och ha kul på jobbet utan att misstänka vem som gjort det ena eller det andra.
God ekonomi, referenser kan fås från våra fast anställda chaufförer.
Känner du att du är en rak och ärlig person som vill göra ditt bästa så tveka inte att skicka in din ansökan.
CE Kort och egen bil krav.
Vill du jobba extra eller deltid så hör av dig då vi ibland kan behöva det med.
Mvh Tommy
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: tommy@tm-s.se
