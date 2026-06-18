CE - Chaufför till Lidköping
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Lidköping Visa alla fordonsförarjobb i Lidköping
2026-06-18
, Götene
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
CE-chaufför till Lidköping!
Om tjänstenSom distributionsförare i Lidköping blir du en del av en verksamhet som sätter både säkerhet och service i första rummet. Du ansvarar för att leverera gods till våra kunder på ett effektivt och professionellt sätt. Varje dag möter du nya platser och människor, och ditt engagemang gör skillnad i varje leverans. Du arbetar med välplanerade rutter, moderna fordon och ett team som alltid hjälper varandra framåt. Rollen passar dig som gillar ordning, trivs på vägarna och uppskattar att ha ett yrke där kvalitet och ansvar står i fokus. Här finns möjlighet att växa både som person och yrkesförare.
Vi söker dig som:
• Har giltigt CE-körkort • Har digitalt förarkort och godkänd färdskrivare • Har giltigt YKB • Talar och skriver svenska flytande • Har ADR-intyg för transport av farligt gods • Har truckkort och vana av att hantera palltruck • Har minst 1 års erfarenhet av distribution eller liknande • Är pålitlig, noggrann och skötsam
Vi erbjuder dig:
• Anställning enligt Transports åkeriavtal • Stabilitet, trygghet och långsiktighet • Moderna fordon och en säker arbetsmiljö • Ett team med stark gemenskap och hjälpsamhetPubliceringsdatum2026-06-18Övrig information
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Lidköping (visa karta
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531 32 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969325