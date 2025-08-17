cateringarbetare inom matlagning

Hepi Matstugan AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-17


Positiv,glad o serviceminded samt tåla högt arbetstempo. Vi söker någon som kan arbeta tillsmmans med oss i en lunchrestaurang. Du måste ha B-körkort då vi har catering av mat dagligen . Övriga sysselsättningar inkluderar disk samt rengöringsarbete.

vad vi gör- Vi är en organiserad lunchrestaurang med cateringtjänster.
Om arbetet- kan vi diskutera när vi träffas personligen
Huvudansvar -
cateringarbetare inom matlagning -Sallad - Körning och Disk. -
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: rahaman.masur@ygmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hepi Matstugan AB (org.nr 559116-4024)
Redegatan 9 (visa karta)
426 77  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9461523

