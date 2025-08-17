cateringarbetare inom matlagning
Hepi Matstugan AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-08-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hepi Matstugan AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Positiv,glad o serviceminded samt tåla högt arbetstempo. Vi söker någon som kan arbeta tillsmmans med oss i en lunchrestaurang. Du måste ha B-körkort då vi har catering av mat dagligen . Övriga sysselsättningar inkluderar disk samt rengöringsarbete.
vad vi gör- Vi är en organiserad lunchrestaurang med cateringtjänster.
Om arbetet- kan vi diskutera när vi träffas personligen
Huvudansvar -
cateringarbetare inom matlagning -Sallad - Körning och Disk. -
#jobbjustnu#
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: rahaman.masur@ygmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hepi Matstugan AB
(org.nr 559116-4024)
Redegatan 9 (visa karta
)
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461523