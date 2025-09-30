Category Lead
2025-09-30
Publiceringsdatum2025-09-30
Vi söker tillsammans med vår partner en strategisk inköpare med start omgående. Nu har du chansen att bli en del av ett framstående företag inom sin bransch som värdesätter kvalitet och innovation. Du kommer att jobba med strategiskt inköp med eget kategoriansvar. Vi ser gärna att du tidigare jobbat inom en större organisation och därmed är van vid komplexa miljöer. Om du dessutom tidigare jobbat inom livsmedelsbranschen som inköpare är det extra meriterande.
Du kommer att ingå i ett team av totalt 8 personer varav 4 personer har kategoriansvar. I rollen jobbar du med direktmaterial. Samarbetsförmåga är viktigt då du kommer ha tät dialog med leverantörer globalt samt även många interna kontakter inom bolaget. Det förekommer resor till leverantörer med jämna mellanrum, vilket kräver att du är flexibel inför det.
Vi söker dig som har
Relevant eftergymnasial utbildning inom inköp eller liknande område
Minst 3 års arbetslivserfarenhet från en roll som strategisk inköpare, gärna inom direktmaterial
Starkt meriterande om du har jobbat inom livsmedelsbranschen i en liknande roll
Har god systemvana
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Som person ser vi att du är ansvarstagande och kan leda ditt eget arbete framåt. Du bör beskriva dig själv som flexibel, lösningsorienterad och analytisk. Att samarbeta med både externa och interna parter är något du trivs med.
Om rekryteringsprocessen och anställningen
Detta är initialt ett konsultuppdrag på 6 månader via oss på OIO med möjlighet till förlängning. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid, möjlighet att jobba hemifrån 2 dagar i veckan
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
