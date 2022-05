Casual Worker

Radisson Arlandia Hotel AB / Receptionistjobb / Stockholm

2022-05-29



With easy access to the airport using our complimentary ALFA shuttle bus, the Radisson Blu Arlandia Hotel at Stockholm Arlanda Airport (ARN) is minutes from the terminals. After arriving at Arlanda, our guests can lay back and relax just minutes later in one of our 342 soundproof rooms and suites.The hotel offers free high-speed wireless Internet and complimentary access to a fitness center with sauna and indoor swimming pool, or enjoy hearty meals or a Scandinavian favorite, along with a glass of wine from the extensive wine list at our on-site restaurant. At our modern bar, guests can unwind with a drink coupled with tempting nibbles and light snacks.Our 24 meeting rooms provide state-of-the-art event facilities for business travelers wishing to host productive meetings close to Arlanda. Rooms can be adapted to any occasion; the largest room provides space for up to 250 delegates.Är service din passion? Är du våra gästers nästa superhjälte? Då ska du söka till oss på Radisson Blu Arlandia Hotel - för att Every Moment Matters!Vårt Front Office Team är hjärtat i huset, våra kollegor ger ett varmt välkomnande, ett leende och vi strävar ständigt efter att leverera en upplevelse som är över våra gästers förväntningar.Som receptionist kommer du att tillhöra ett team som brinner för att leverera exceptionell service och där vi tror att allt är möjligt, samtidigt som du har kul i allt du gör!Intresserad? Säg Yes I Can! till din nästa roll och ansök nu.Vad Rollen Innefattar:Stödja receptionen i det dagliga arbetet, där alla aspekter av gästresan och upplevelsen levereras till högsta nivå.Fungera som en del av ett team som maximerar gästtillfredsställelsen och ger ett positivt och snabbt svar på gästförfrågningar.Tar ansvar för uppgifter som tilldelas och ser till att allt arbete utförs på ett snabbt och professionellt sätt.Arbetar mot specifika mål med kundfokus.Säkerställer att kostnader hålls låga samt att produktivitet och prestandanivåer uppnås.Bygger och upprätthåller effektiva arbetsrelationer samtidigt som man främjar företagets kultur och värderingar.Säkerställer att all lagstiftning följs och efterlevs, krav på noggrannhet och bästa praxis planeras, levereras och dokumenteras för intern och extern revision samt utför uppföljning efter behov.Vad Vi Efterfrågar:Erfarenhet inom reception är en fördel, dock ej ett krav.En positiv inställning med ett öppet sinne för olika arbetsuppgifterVi ser att du har en passion för service och vill leverera den bästa servicen till våra gäster.Vi ser gärna att du är kreativ och tar ansvar för att finna lösningar som ger den bästa servicen till gäster som kollegor.Personlig integritet, med förmågan att arbeta i olika grupper?Erfarenhet av att arbeta med IT-system med olika plattformar ??God kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Vi ser att du har god kännedom av engelska samt minst ytterligare ett nordiskt språk.Radisson Blu Arlandia Hotel på Stockholm Arlanda Airport (ARN) är lätt att nå från flygplatsen med vår gratis ALFA-buss som bara tar några minuter från terminalerna. Efter ankomsten till Arlanda kan våra gäster luta sig tillbaka och koppla av, bara några minuter senare, i ett av våra 342 ljudisolerade rum och sviter.Hotellet erbjuder gratis trådlöst höghastighetsinternet och gratis tillgång till gym med bastu och inomhuspool. Passa på att njut av goda måltider tillsammans med ett glas vin från den omfattande vinlistan i vår restaurang på plats. I vår moderna bar kan gästerna varva ner med en drink i kombination med tilltugg.Våra 24 mötesrum erbjuder toppmoderna evenemangsfaciliteter för affärsresenärer som vill vara värd för produktiva möten nära Arlanda. Rum kan anpassas till alla olika tillfällen; det största rummet ger plats för upp till 250 deltagare.Radisson Hotel Group Karriärs möjligheter:Följ med oss i vårt mål i att göra varje ögonblick viktigt för våra gäster och vara en del av den mest inspirerade hotellföretaget i världen. På Radisson Hotel Group tror vi att människor är vår främsta tillgång. Som ett av världens största hotellföretag letar vi alltid efter duktiga kollegor till att gå med i vårt team. Om detta låter som en ambition du delar, ansök till oss nu.Om du vill veta mer om Radisson Hotel Group, vår kultur och vad vi står för, varför inte besöka oss på careers.radissonhotels.comVaraktighet, arbetstidPart Time2022-05-29Sista dag att ansöka är 2022-06-28Radisson Arlandia Hotel AB6691450