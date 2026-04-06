Casinopersonal i Skellefteå
Extrajobb i Skellefteås krogliv
Cherry Spelglädje söker blivande dealers i Skellefteå. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gäster för att skapa en trevlig stämning.
Att arbeta som dealer är ett väldigt spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar eller behöver ett extrajobb. Det passar alla som vill ha ett väldigt roligt och flexibelt arbete.
Eftersom Cherry Spelglädje bedriver krogkasino runt om i hela Sverige, från Kiruna till Ystad, kan du med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Inga förkunskaper krävs, vi utbildar våra egna medarbetare. Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta fler vardagar och helger utöver detta finns.
Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 161 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Eftersom vi jobbar med spel har vi en åldersgräns på 18 år.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Jouline via mail jouline.svensk@cherry.se
eller 072-800 77 12
Cherry Spelglädje har sedan 1963 - genom seriositet, ansvar och engagemang - levererat spelglädje på restauranger, barer, hotell och nattklubbar över hela Sverige, från Ystad till Kiruna! Cherry Spelglädje AB ingår i Cherry With Friends koncernen.
Spelglädje AB är den största operatören i landet och innehar över 80 procent av marknaden. Genom tillväxt av egen kraft i kombination med strategiska förvärv har Cherry Spelglädje idag en mycket god geografisk täckning. Cherry spelglädje har 600 anställda dom flesta tillsvidareanställda på deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se/
931 29 SKELLEFTEÅ Kontakt
Jouline Svensk jouline.svensk@cherry.se 072-800 77 12
