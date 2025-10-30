Car Rental agent till Sixt Luleå
Assalis biluthyrning AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2025-10-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assalis biluthyrning AB i Luleå
Om jobbet
Vi är en del av världens äldsta biluthyrningsfirma som grundades redan 1912. Vi är ett globalt växande varumärke som de senaste fem åren har haft en tillväxt med 265%.
Vi finns på mer än 100 platser i Sverige och i 105 länder runt om i världen.
Hos oss på SIXT Biluthyrning kommer du att arbeta med välkända varumärken som BMW, Audi och mercedes m.fl.
Du kommer ta plats i ett team som tillsammans levererar en förstklassig upplevelse.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som Car Rental Agent är dina huvuduppgifter att ta hand om de kunder som vill hyra bil hos oss, både företagskunder och privatkunder. Det innebär bl a att ta emot, bekräfta och förbereda bokningar av bilhyror både per telefon, mail och över disk. Utöver detta kommer du även att hämta, tvätta och leverera bilar, se till att bilarna är tillgängliga för kunden på rätt tid och plats.
Dessutom ansvarar du för den administration och praktiskt arbete som krävs för att säkerställa att återlämnade bilar kontrolleras och färdigställs snabbast möjligt inför nästa hyra.
Tjänsten är placerad på våra uthyrningskontor i Luleå.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en internationell miljö med många kontakter, såväl internt som externt. En av dina viktigaste egenskaper är viljan att leverera service av hög kvalitet samt att du har ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete. Tjänsten kräver att du är självgående, initiativrik och prestigelös.
Du kan uttrycka dig väl, på svenska och engelska, i både tal och skrift samt du är en van användare av Officepaketet. Körkort B är ett krav samt om du har erfarenhet av något affärssystem är det ett plus i kanten.
Personliga Egenskaper:
• Serviceinriktad, stresstålig och flexibel
• Förmåga att prioritera & fatta beslut
• Problemlösare
• Administrativ förmåga/noggrannhet
• Självständig, positiv, entusiastisk
• God samarbetsförmåga
• Sälj- och kommunikationsförmåga
• Duktig på kundbemötande och service
Har du det som krävs för att jobba hos oss?
• Körkort: B fordras
• Varaktighet: Heltid med 6 månaders provanställning.
• Lön: Fast månadslön + jourersättning
Observera att intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: rekrytering.lulea@sixt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assalis biluthyrning AB
(org.nr 559004-0308), http://www.sixt.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sixt biluthyrning i Luleå Jobbnummer
