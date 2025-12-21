Campingvärd / serveringspersonal
Tjust Fritid AB / Servitörsjobb / Valdemarsvik Visa alla servitörsjobb i Valdemarsvik
2025-12-21
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjust Fritid AB i Valdemarsvik
, Västervik
eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på Restaurang Ekön - en del av KustCamp Ekön, en fyrstjärnig camping med ett fantastiskt läge i Gryts skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Som serveringspersonal arbetar du med att ta hand om våra gäster i restaurangen. Du ser till att de får ett trevligt bemötande, god service och en positiv upplevelse. Arbetet är varierande och sker i ett högt tempo, där vi alla hjälps åt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Servera mat och dryck
Ta beställningar och hantera kassan
Plocka disk och hålla restaurangen i ordning
Städning av arbetsytorProfil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
En glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Ansvarsfull, flexibel och trivs med varierande arbetstempo
Har initiativförmåga och sinne för ordning och reda
Kassavana är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra och har kul tillsammans
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal Ekön". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta
)
615 95 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Ekön Jobbnummer
9658283