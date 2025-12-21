Campingvärd / Butik, gästservice
2025-12-21
Campingvärd / Receptionist - KustCamp Gamleby
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Gamleby - en fyrstjärnig familjecamping vid havet. Här är vi stolta över att ge våra gäster bästa möjliga service och skapa en trivsam upplevelse från första stund.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Som campingvärd i butik / gästservice är du vårt ansikte utåt. Du möter gästerna, hjälper dem med in- och utcheckning, tar emot bokningar och svarar på frågor om campingen och området. Arbetet är varierande och kräver både servicekänsla och struktur. Arbetsuppgifter varierar och du arbetar även i vår butik med kassaförsäljning, frukostmonter med mera.
Exempel på arbetsuppgifter:
In- och utcheckning av gäster
Ta emot bokningar via telefon, mail och på plats
Butiksförsäljning
Uppstart av frukostmonter
Hjälpa gäster med frågor och behov
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
Ansvarsfull, ordningsam och har god planeringsförmåga
Initiativrik och en glädjespridare bland gäster och kollegor
Van att arbeta i högt tempo och kan fördela arbetsuppgifter
Inte rädd att hugga i när det behövs
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett deltidsjobb.
Tjust Fritid AB
