Campingvärd / Butik, gästservice

Tjust Fritid AB / Receptionistjobb / Västervik
2025-12-21


Campingvärd / Receptionist - KustCamp Gamleby
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Gamleby - en fyrstjärnig familjecamping vid havet. Här är vi stolta över att ge våra gäster bästa möjliga service och skapa en trivsam upplevelse från första stund.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om tjänsten
Som campingvärd i butik / gästservice är du vårt ansikte utåt. Du möter gästerna, hjälper dem med in- och utcheckning, tar emot bokningar och svarar på frågor om campingen och området. Arbetet är varierande och kräver både servicekänsla och struktur. Arbetsuppgifter varierar och du arbetar även i vår butik med kassaförsäljning, frukostmonter med mera.
Exempel på arbetsuppgifter:
In- och utcheckning av gäster
Ta emot bokningar via telefon, mail och på plats
Butiksförsäljning
Uppstart av frukostmonter
Hjälpa gäster med frågor och behov

Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
Ansvarsfull, ordningsam och har god planeringsförmåga
Initiativrik och en glädjespridare bland gäster och kollegor
Van att arbeta i högt tempo och kan fördela arbetsuppgifter
Inte rädd att hugga i när det behövs

Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist KustCamp Gamleby".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Hammarsvägen 10 (visa karta)
594 32  GAMLEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
KustCamp Gamleby

Jobbnummer
9658290

