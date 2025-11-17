Cafeteria/lokalvård
2025-11-17
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Arbete i Cafeterian och med Lokalvård i Töllstorpshallen innebär ett praktiskt arbete med mycket kundkontakt. Man arbetar med matlagning, lokalvård och reception och arbetet är förlagt till dag, kväll och helg på löpande schema. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är praktiska och det är variation mellan olika uppgifter i allt från att vika tvätt till att servera mat. Man kan även emellanåt behöva stötta med badbevakning.Kvalifikationer
Töllstorps fritidsanläggning är en samlingspunkt för både motionärer, idrottare och allmänhet och erbjuder många möjligheter för besökarna både inom friluftsliv, bad och idrott. Som person ska du ha ett bra kundbemötande och helst ha erfarenhet av serviceyrken. Du har förmåga att hantera olika frågor, ge bra bemötande både internt och extern och du har en positiv attityd och är en naturlig lagspelare. Det är viktigt att du trivs med praktiska arbeten och kundkontakt.
Svenska behöver du kunna flytande i både tal och skrift likväl som att du även behöver kunna kommunicera på Engelska.
Då uppgifterna är inom olika fält är det en fördel om du har erfarenhet från ett eller flera områden såsom lokalvård, matlagning eller reception. Du behöver vara självständig och kvalitetsmedveten i ditt arbete och se vad som behöver göras och utföra det både effektivt och med kvalitet.
Det är också bra om du har goda simkunskaper som innebär att du kan stötta vid badbevakning vid behov.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289546". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Fritid
Magnus Westlund 0370-33 11 07 Jobbnummer
9607999