Cafébiträde på Krutudden
Vi söker personal för caféverksamheten på idylliska Krutudden i Östhammar!
Du har ett gott kundbemötande, är strukturerad och har en förmåga att se vad som behöver göras. Du kan arbeta självständigt men även i ett team med flera andra, där tempot kan variera och växla snabbt.Publiceringsdatum2026-04-25Dina arbetsuppgifter
Servera gäster, ta emot beställningar, hantera kassan, baka, tillaga enklare rätter, brygga kaffe, diska och städa m.m.
Omfattning:
50-100%, vardagar och helger under sommaren, samt helger under våren eller hösten kan bli aktuellt.
Så om du brinner för service, gillar att vara kreativ i köket och vill sprida glädje till våra gäster och besökare - då är det här din chans!
Intervjuer kan komma att ske löpande, så tveka inte att höra av dig snarast möjliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: info@krutudden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Båt&Kajak Boden
Krutudden (visa karta
)
742 31 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Café Krutudden Kontakt
Alexander Lindgren 0730-480 359 Jobbnummer
9875853