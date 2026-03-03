Cafébiträde, extra personal/sommar personal

DET café AB / Restaurangbiträdesjobb / Kiruna
2026-03-03


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos DET café AB i Kiruna

DET café hittar du på bottenvåning i Kiruna stadshus. Vi är kända för god mat, smarrig hembakat fika och trevlig bemötande och nu vill vi stärka vår team med extra personal/sommar personal.
Vi söker dig som är driven, punktlig, stresstålig, glad. Du kan hålla många bollar i luften och social då tjänsten innebär mycket kontakt med människor. Ordning och noggrannhet gällande städning och hygien är en självklarhet för dig.
Om jobbet
Vi letar efter dig som kan arbeta på lördagar, helst varje lördag, mellan kl 10.00 - 17.00 samt sommar period juni-augusti. (Du kan även fortsätta att jobba lördagar efter sommaren)
I arbetsuppgifter ingår: tillaga enklare mat (göra smörgåsar, toast, sallader osv), ställa i ordning lokalen, kaffemaskin, kassahantering, hantering av disk, städning av lokalen. Vi helst vill att du ska ha erfarenhet inom restaurangbranschen, om du saknar erfarenhet men du är Vår person, då lär vi dig.
Skriv kort om dig själv till detcafe.kiruna@gmail.com
Intervjuer sker löpande.
Lycka till

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: detcafe.kiruna@gmail.com

Arbetsgivare
DET café AB (org.nr 559479-3043)
Stadshustorget 1 (visa karta)
981 30  KIRUNA

Jobbnummer
9772896

Prenumerera på jobb från DET café AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos DET café AB: