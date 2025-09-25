Cafebiträde / Barista
Fluffy House Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fluffy House Sweden AB i Stockholm
Bli en del av Fluffy House teamet!
Stockholm, Sweden
Hel / Deltid| inklusive helger | Start September / October
Om Rollen
Vi öppnar vår allra första Fluffy House-café i Stockholm - och vi söker passionerade, mångsidiga teamplayers som älskar god mat, härlig stämning och skönt teamwork.
Som en del av teamet hos Fluffy roterar du mellan service, köksuppgifter och att sätta den där sista, perfekta touchen på våra fluffiga pannkakor. Ingen dag är den andra lik - perfekt för dig som gillar tempo, variation och att jobba i ett tight team!
Dina Arbetsuppgifter
Välkomna och ge gästerna en fantastisk upplevelse
Förbereda och dekorera våra signaturpannkakor
Göra både varma och kalla drycker
Hålla caféet rent, snyggt och mysigt
Sköta betalningar via kassasystem (endast kort)
Hjälpa till med varor, leveranser och förberedelser
Följa rutiner för livsmedelssäkerhet och hygien
Vi Söker Dig Som:
Har en positiv och flexibel attityd och gillar lagarbete
Talar flytande svenska och engelska
Gillar att växla mellan olika arbetsuppgifter
Trivs när det är mycket att göra
Har tidigare erfarenhet från café, restaurang eller kök (meriterande men inte ett krav)
Vad Du Får
En rolig och fartfylld arbetsplats med ett härligt gäng
Möjligheter att växa i takt med vårt varumärke
Schyssta villkor enligt svensk lag och kollektivavtal
En chans att vara med från start på något riktigt spännande
Redo att sprida fluff i Stockholm?
Skicka in din ansökan nu och bli en del av Fluffys resa!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobs@fluffyhouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fluffy House Sweden AB
(org.nr 559488-1798)
Sankt Eriksgatan 44 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Fuwa Sweden Holding AB Jobbnummer
9525551