Cafébiträde
The Coin AB / Servitörsjobb / Sigtuna Visa alla servitörsjobb i Sigtuna
2025-08-31
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Coin AB i Sigtuna
Vi söker nu ungdomar som kan jobba helg samt vid lov och sommar. Du som söker bör vara flexibel, pedant, service inriktad och glad i kontakt med kunder. Arbetet består av flera delar. Kassa arbete, städa, diska, barista, kiosk samt förbereda och servera diverse maträtter. Du måste kunna kommunicera med kunder på ett trevligt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: sami.samuel@icloud.com Arbetsgivare The Coin AB
(org.nr 559210-4912)
Stora Gatan 52 (visa karta
)
193 30 SIGTUNA Kontakt
Sami Samuel sami.samuel@icloud.com 0702729650 Jobbnummer
9483987