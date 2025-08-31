Cafébiträde

The Coin AB / Servitörsjobb / Sigtuna
2025-08-31


Vi söker nu ungdomar som kan jobba helg samt vid lov och sommar. Du som söker bör vara flexibel, pedant, service inriktad och glad i kontakt med kunder. Arbetet består av flera delar. Kassa arbete, städa, diska, barista, kiosk samt förbereda och servera diverse maträtter. Du måste kunna kommunicera med kunder på ett trevligt sätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: sami.samuel@icloud.com

Arbetsgivare
The Coin AB (org.nr 559210-4912)
Stora Gatan 52 (visa karta)
193 30  SIGTUNA

Kontakt
Sami Samuel
sami.samuel@icloud.com
0702729650

Jobbnummer
9483987

