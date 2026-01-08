Café- / Restaurangbiträde / Barista sökes
Lilla Rozta AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
Vilka är vi?
Kaferang City är ett Café / Restaurang / Bar med finess i fräsch och stämningsfull miljö beläget mitt i centrala Stockholm på den fantastiska Gamla Brogatan! Vi har fokus på ekologiska- och närproducerade råvaror/produkter samt hemlagat. Vi har också ett utbud bakat eller tillagat utan gluten, laktos och mjölkprotein samt olika veganska alternativ.Publiceringsdatum2026-01-08Så ansöker du
Vi söker nu utökning till servisen och vårt härliga team, så varmt välkommen med din ansökan (personligt brev och CV med bild). Vi tar bara emot ansökningar via mail.
Då vi har serveringstillstånd bör du ha fyllt 20 år. Detta då man kan behöva arbeta själv under vissa tider alkoholförsäljning sker och enligt Alkohollagen (2010:1622) behöver man ha fyllt 20 år för att kunna tilldelas serveringsansvar i verksamheten. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga varierande arbetsuppgifter för yrket som kassa, servering, tillredning av olika kaffe- och varma/kalla drycker, städning, diskhantering och påfyllnad av stationer/kylar. Krav på erfarenhet inom branschen, god kommunikation (svenska/engelska) och förmåga att skapa en bra kundupplevelse samt bidra till en trivsam arbetsplats.
Du behöver kunna jobba effektivt, strukturerat och fokusera på flera saker samtidigt men också bli stimulerad av att arbeta i ett ständigt högt tempo.
Arbetstider
Varierande schemaläggning (3-5 dgr) regelbundet under hela veckan måndag-söndag. Våra öppettider är 9.00-19.30 och vi har öppet nästan alla dagar om året. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: city@kaferang.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Rozta AB
(org.nr 559061-2130)
Gamla Brogatan 13 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9673832