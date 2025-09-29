Cad-ritare/ingenjör sökes
FlexPro Bemanning AB / Teknikjobb / Strängnäs Visa alla teknikjobb i Strängnäs
2025-09-29
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FlexPro Bemanning AB i Strängnäs
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en CAD-ritare/ingenjör till en av våra kunder. Rollen innebär att arbeta med konstruktion och ritningsarbete i CAD-miljö, där du kommer att utveckla och ta fram tekniska lösningar i nära samarbete med kundens team.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Skapa och uppdatera CAD-ritningar för olika projekt.
Delta i utveckling, design och förbättring av produkter.
Arbeta med teknisk dokumentation och följa upp konstruktionsunderlag.
Samarbeta med projektledare, produktion och övriga ingenjörer.Kvalifikationer
Erfarenhet av CAD-program (AutoCAD, SolidWorks, Inventor eller motsvarande).
God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga.
Noggrannhet, struktur och samarbetsförmåga.
Meriterande
Erfarenhet från liknande roller.
Kunskap inom projektledning eller produktutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@flexprobemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FlexPro Bemanning AB
(org.nr 559534-7153) Jobbnummer
9532116