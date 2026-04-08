CAD - konstruktör | Lernia | Forserum

2026-04-08
Vi söker en driven och engagerad konstruktör för en direktrekrytering till vår kund i Forserum. Här får du möjlighet att bidra i hela utvecklingskedjan och arbeta nära både produktion och teknikteam i en miljö där dina idéer verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Placeringsort: Forserum
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Som konstruktör är du en nyckelperson i att säkerställa att kundens krav och produktionens effektivitet uppfylls Du kombinerar konstruktionsarbete med projektledning och arbetar nära såväl kunder som interna funktioner. Här får du en varierad och tekniskt utmanande vardag där din struktur, problemlösningsförmåga och kommunikativa styrka gör verklig skillnad.Arbetsuppgifter
Utveckla konstruktionslösningar i samråd med teamet för varje modell/produkt.
Ta fram underlag för prisberäkningar vid offertförfrågningar från kunder.
Deltaga vid provning och verifiering av nya produkter.
Medverka i reklamations- och revisionsprocesser.
Skapa standardiserade konstruktionslösningar och instruktioner.
Verifiera och optimera modellupplägg för att säkerställa produktionens genomförbarhet.
Om dig
Vi ser att du som söker är en positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Formell kompetens
Körkort & Tillgång till bil
Minst två års relevant yrkeserfarenhet inom konstruktion.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Erfarenhet i Solidworks.
Meriterande
Goda kunskaper i ritningsläsning och produktkvalitet.
Stark analytisk förmåga och skicklighet i snabb och kreativ problemlösning.
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
