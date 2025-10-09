C-chaufför till Vara
2025-10-09
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker just nu en C-chaufför till vår kund i Falköping med utgångspunkt från Vara.
I rollen som chaufför kommer du främst att köra en sidlastad sopbil och samla in kärl hos både företag och privatpersoner. Körningen sker huvudsakligen i Grästorp, men även i närliggande kommuner såsom Vara, Essunga, Götene, Skara och Falköping.
Arbetet är förlagt till dagtid och tillträde sker så snart som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har giltigt C-körkort och YKB. Har du tidigare erfarenhet inom yrket är det mycket meriterande.
Som person är det viktigt att du kan ta ansvar för att ditt arbete blir gjort och blir gjort i rätt tid. Vidare är det också viktigt att kunna samarbeta och hjälpa till när det behövs. Arbetet är i mellan åt fysiskt och kräver att du trivs i en sådan roll.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Sofia Harryson 076-344 92 05. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Sofia Harryson sofia.harryson@nearyou.se +46 76 344 92 05 Jobbnummer
9549360