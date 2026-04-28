C-chaufför sökes för sommarvikariat
2026-04-28
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu flertalet ansvarsfulla och serviceinriktade C-chaufförer för uppdrag inom transport och distribution.
Uppdraget börjar som ett sommarvikariat, men för den driftiga finns även möjlighet till förlängning därefter. Arbetet innebär skräddarsydda leveranser med fokus på hållbarhet.
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett team där säkerhet, punktlighet och ett gott bemötande är avgörande.
Arbetstider: Främst dagtid med tidiga starter. Övertid kan förekomma.
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Goda kunskaper i svenska eller engelska
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Meriterande
Truckkort (A- och B-behörigheter)
Erfarenhet av distribution
B-körkort och tillgång till bil
Vad vi erbjuder
Uppdrag hos etablerade aktörer inom transportbranschen
Kollektivavtal och trygga villkor
Moderna fordon och utrustningAnställningsvillkor
Start: Maj
Ort: Arlöv
Arbetstider: Främst dagtid med tidiga starter. Övertid kan förekomma.
Omfattning: HeltidSå ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
