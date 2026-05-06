C-chaufför södra Stockholm
2026-05-06
C-Chaufför - Distribution (Stockholm)
Vi på JR Logistic AB har över 20 års erfarenhet inom transport och bemanning. Vi hjälper företag runt om i Storstockholm med allt från styckegodsdistribution till specialtransporter.
Nu söker vi en serviceinriktad och självgående C-Chaufför för distributionskörningar i Stockholm.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
I rollen utgår du från Länna i södra Stockholm och arbetar med distribution av gods till företag och privatpersoner runt om i Stockholmsområdet.
Arbetet är fysiskt krävande och innebär lastning, och lossning in till kund.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag mellan 06-15.
Du är inte bara JR Logistics ansikte utåt - du representerar även våra kunder, vilket ställer krav på ett professionellt och trevligt bemötande.Dina arbetsuppgifter
Distribution av gods enligt planerade rutter
Lastning och lossning av gods
Daglig kontakt med kunder
Ansvar för fordon och leveranser
Vi söker dig som:
Är trevlig, punktlig och ansvarstagande
Har god servicekänsla
Trivs med ett högt tempo och fysiskt arbete
Är självgående och lösningsorienterad
Vill utvecklas och ta nya utmaningarKvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av distributionskörning
God lokalkännedom i StockholmSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jr Logistic AB
(org.nr 556664-6690)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jr Logistic AB Jobbnummer
9895262