C/CE-Chaufförer sökes till Linköping!

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-03-05


Rekryteringsgruppen söker C/CE-chaufförer till Linköping, under perioden V.23-V.33 med möjlighet till förlängning! Har du ett C eller CE-körkort och vill vara en del av ett dynamiskt och växande team? Här kan du hitta din nästa utmaning!
Nya möjligheter för C/CE-chaufförer i Linköping
Som C eller CE-chaufför hos oss i Linköping kommer du att spela en central roll i vårt transportteam. Ditt ansvar är att säkerställa att varor och material transporteras effektivt och säkert till olika destinationer i och omkring Linköping.
Viktiga ansvarsområden
Säker och effektiv utförande av dagliga transportuppdrag

Lastning och lossning av gods med precision och noggrannhet

Övervakning av godssäkring och transportförhållanden

Löpande fordonsunderhåll och kontroll för säker körning

Krav och kvalifikationer för tjänsten
Giltigt C eller CE-körkort är ett måste

YKB (Yrkeskompetensbevis) är ett krav

Relevant erfarenhet inom lastbilstransport är meriterande

Kännedom om och efterlevnad av gällande trafiksäkerhetsregler

Goda språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt

Den idealiska kandidaten
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och med ett starkt säkerhetstänk. Du är självgående men uppskattar även teamarbete när så krävs. En lösningsorienterad attityd och förmåga att hantera utmanande situationer är viktiga personliga egenskaper.
Vad erbjuder Rekryteringsgruppen till sina C/CE-chaufförer i Linköping?
Som en del av vår arbetsmiljö erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, pensionsförmåner, semester- och övertidsersättning samt försäkringar i enlighet med kollektivavtal. Du kommer att ha stöd av en dedikerad konsultchef under hela din anställning.
Anställningsförhållanden
Tjänsten är en heltidsanställning under perioden V.23-V.33 med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna kan variera beroende på körning och schema. Anställningen börjar med en provanställning.
Är du redo att ta steget vidare i din karriär som C/CE-chaufför i Linköping? Skicka in din ansökan redan idag!
Sökord: "C-chaufför, CE-chaufför, transport, Linköping, jobb, Rekryteringsgruppen, logistik, lastbilschaufför, distribution"
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är ett etablerat bemanningsföretag sedan 2001, specialiserat på transport, lager/industri och kontor. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, känt för vår höga servicenivå och vårt engagemang för kunden. Vi har kollektivavtal och är auktoriserade av branschen sedan 2004. Besök gärna vår hemsida för mer information: www.rekryteringsgruppen.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7337203-1876011".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Stora Torget 5 (visa karta)
582 19  LINKÖPING

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
9779321

