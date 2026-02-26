C/CE- Chaufför
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars. Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässa den 19 mars. Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som företag får tillgång till ny kompetens.
Manpower är marknadsledande bemanningsföretag som hyr ut konsulter för kunders behov av kompetenser samt rekryterar åt kunder och deras interna verksamhet.
Plats:
Stockholm (arbetsstället varierar för olika uppdrag)
Vi söker:
C/CE- Chaufför

Dina arbetsuppgifter
• Arbete på terminal med lossning och lastning av gods till lastbilarna
• Köra gods till kunder
• Beroende på vilket uppdrag och kund som blir aktuellt varierar typen av gods som ska distribueras.Kvalifikationer
• Du har grundläggande kunskaper i svenska (kan följa enkla instruktioner)
• Körkort C/CE
• Meriterande med YKB (yrkesförarkompetensbevis) och truckkort
• Du är flexibel att jobba i skift, inklusive tidiga morgnar, kvällar, och helger
• Du måste kunna delta i en intervju med arbetsgivaren i Stockholm den 19 mars 2026.Profil
• Du är positiv, flexibel och anpassningsbar - någon som uppskattar varierande arbetsuppgifter och kan hantera förändringar i både schema och arbetsmiljö
• Du är ansvarstagande och noggrann, tar hand om både fordon och arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt, och följer rutiner med hög kvalitet
• Du behöver också vara en lagspelare som bidrar till god stämning och samarbetar väl med kollegor, eftersom ni tillsammans ser till att arbetet flyter smidigt och effektivt.
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Tjänsterna är från deltid till heltid beroende på uppdrag
• Tidsbegränsad visstidsanställning.
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9766564