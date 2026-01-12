Byggprojektledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en byggprojektledare till ett fastighetsbolag. I rollen leder du byggrelaterade initiativ och säkerställer att projekt drivs strukturerat och effektivt i samverkan med interna och externa intressenter.
ArbetsuppgifterPlanera, leda och följa upp byggprojekt utifrån uppsatta mål.
Samordna arbetet mellan berörda parter och säkerställa tydlig kommunikation.
Säkerställa att leveranser sker enligt överenskomna krav och riktlinjer.
Identifiera risker och driva åtgärder för att hantera avvikelser.
KravDokumenterad erfarenhet av att arbeta som byggprojektledare.
Förmåga att leda och samordna flera intressenter i byggrelaterade projekt.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
