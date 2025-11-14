Byggprojektledare
Futuria People AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-11-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Uppsala
, Österåker
, Enköping
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en erfaren byggprojektledare som vill ta fullt ansvar för dina projekt, eller arbetar du som platschef/arbetsledare och vill ta klivet upp? Då kan detta vara jobbet för dig!
Företaget är ett etablerat byggbolag som utvecklar bostäder, skolor och kommersiella lokaler. De arbetar långsiktigt, är ISO-certifierade och har starka resurser genom medarbetarägande samt stöd från en större koncern.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som byggprojektledare driver du dina projekt från start till färdig leverans. Du samarbetar nära platschefen och ansvarar själv för ekonomi, kalkylering och administration, utan separata stödfunktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Planera och leda flera projekt i olika faser.
Ansvara för budget, tidsplan, kvalitet samt upphandling av leverantörer och underentreprenörer.
Hantera projektens ekonomi och administrativa delar.
Projekten finns från norra Stockholm till Uppsala.
Du erbjuds
Kollektivavtal och tjänstebil
Bonusprogram och möjlighet till delägarskap
Bra personalförmåner och ett engagerat team
Möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet som byggprojektledare eller 4 år som platschef/arbetsledare.
Har högskole- eller YH-utbildning inom bygg.
Har goda kunskaper inom ekonomi, upphandling, inköp och tidsplanering.
Är prestigelös, engagerad och trivs i en självständig roll med helhetsansvar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Uppsala
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Sofie Andersson sofie@futuriapeople.se Jobbnummer
9606237