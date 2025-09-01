Byggprojektledare
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
, Täby
Vill du ta nästa steg som byggprojektledare? Har du erfarenhet av att driva byggprojekt från start till mål och trivs med att vara nära produktionen? Thule Fastighetsutveckling söker nu en byggprojektledare som vill bli en del av ett engagerat team som arbetar med både kommersiella och privata fastighetsprojekt. Läs mer och ansök redan idag!
I rollen som byggprojektledare har du det helhetsansvaret för att leda och driva våra bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt i varierande storlek. Du arbetar i nära samarbete med våra arkitekter och fastighetsrådgivare och har en central roll ute på byggarbetsplatserna för att säkerställa kvalitet, tid och ekonomi. Du har eget ekonomiskt ansvar för respektive projekt.
För att lyckas i rollen har du:
Flerårig erfarenhet av byggproduktion och projektledning
Relevant utbildning inom bygg
Vana vid kundkontakt och att självständigt driva projekt
BAS-U och BAS-P
B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är kommunikativ, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete. Du drivs av att leda projekt framåt och har en god förmåga att bygga och vårda relationer - såväl med kunder som konsulter och andra samarbetspartners.
Thule erbjuder dig:
• Ett stabilt och välmående företag
• En familjär företagskultur med låg personalomsättning
• Moderna lokaler centralt belägna i Stockholm
Om Thule Fastighetsutveckling AB:
Thule Fastighetsutveckling AB har funnits i branschen i över 40 år och är idag en modern byggmästare med spetskompetens inom ombyggnad och förädling av fastigheter. Vi ritar och bygger om lokaler, bostäder och byggnader för att maximera deras potential - alltid med funktion, hållbarhet och god planering i fokus. Under ett och samma tak finns våra egna rådgivare, arkitekter, byggnadsingenjörer och projektledare, delaktiga i hela processen. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att hantera alla delar inom ett och samma företag - det finns knappt någon annan på marknaden som gör det idag. Därför är det spännande och utvecklande att vara en del av vårt team. Vårt kontor ligger i Stockholm och det är här, med omnejd, vi verkar.
Intresserad av att höra mer?
I denna rekrytering ansvarar rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
