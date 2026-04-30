Länsstyrelsen Stockholm behöver förstärkning för insatser inom kulturmiljövård!
Är du intresserad av att vara med och utveckla kulturmiljövården i Stockholms län? Hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta med många av länets mest värdefulla bebyggelsemiljöer. Som byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Stockholm erbjuds du ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter.
Tjänsten är placerad vid enheten för investeringsstöd och kulturmiljö. Du kommer närmast att ingå i en arbetsgrupp som består av sju erfarna byggnadsantikvarier. Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården i länet. Vårt uppdrag är mångfacetterat och bottnar i många olika lagrum, förordningar och statliga mål varför arbetet även sker tvärsektoriellt. Vi har det praktiska ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen i länet. Länsstyrelsen tillser bl.a. att kulturmiljölagen följs, prövar tillstånd samt lämnar råd och information gällande fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen. Vi arbetar även med bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap.
Vad ingår i rollen?
Beroende på din erfarenhet och kompetens kommer tjänsten att omfatta handläggning av kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Som byggnadsantikvarie har du externa kontakter med myndigheter, kommuner, företag, församlingar och enskilda privatpersoner. I rollen kan du samarbeta med andra verksamheter inom Länsstyrelsen, främst inom områdena fysisk planering, naturvård och miljöskydd.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har
Universitets- eller högskoleutbildning med byggnadsantikvarisk inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
erfarenhet av arbete med byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen,
goda kunskaper om kulturmiljövårdens lagstiftning,
god förmåga att kommunicera i tal och skrift,
körkort B.
Som person är du en lagspelare som är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med kollegor, medborgare och andra samhällsaktörer. Du är bekväm med att fatta självständiga beslut och har erfarenhet av att göra prioriteringar och avvägningar mellan olika intressen. Att se till helheten faller sig naturligt för dig och du har förmågan att ställa om när förutsättningarna förändras i verksamheten.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta med ärendehandläggning av kulturmiljöfrågor från statlig myndighet och/eller annan offentlig verksamhet
Mer om oss och rollen
Anställningen sträcker sig till den sista december 2026 med möjlighet till förlängning. Vi vill att du börjar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
På kulturmiljöfunktionen tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna och vi hjälps åt med att vidareutveckla kulturmiljöverksamheten. Tillsammans med dina kollegor bidrar du även med din kompetens på interna beredningar där beslut behöver tas i komplicerade antikvariska frågor inom ramen för bl.a. kulturmiljölagen, plan och bygglagen och miljöbalken.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Cecilia Lindqvist, tfn 073-043 61 81.
Fackliga kontaktpersoner är Susann Sass-Jonsson för SACO, e-post susann.sass-jonsson@lansstyrelsen.se
och Lisa Palmér för ST, e-post lisa.palmer@lansstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Referensnummer: 112-17094-2026
Antal tjänster: 1-2
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Stockholms län
