Bygglovsingenjör - Visstidsanställning (1 år)
2026-02-10
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds och Tranemos kommuner samverkar sedan 2019 bland annat när det gäller bygglovshandläggning. Huvudkontoret ligger i Gislaved, men vi har regelbunden bemanning i Tranemo för att möta behovet av närvaro på plats.
En av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig under cirka ett år. För att säkerställa en fortsatt effektiv handläggning av bygglov behöver vi därför tillfälligt förstärka enheten med en bygglovsingenjör under denna period. Dina arbetsuppgifter
Som bygglovsingenjör kommer du att vara en central del av samhällsbyggnadsprocessen i Gislaved och Tranemo. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar handläggning av bygglovsärenden och tekniska samråd, samt besök på byggarbetsplatser. Du kommer också att arbeta med tillsynsärenden och strandskyddsärenden, samt vara ett stöd för allmänheten i bygglovsfrågor genom rådgivning och information.
Du blir en del av ett erfaret team med sex andra bygglovsingenjörer, där ni tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten och säkerställa att processerna flyter på smidigt.Kvalifikationer
Du är utbildad byggnadsingenjör eller har motsvarande kompetens. Du har goda kunskaper i plan- och bygglagen (PBL) samt dess föreskrifter och byggregler. Erfarenhet av bygglovshandläggning och bygginspektion från kommunal verksamhet eller arbete inom arkitekt-, konstruktions- eller byggbranschen är meriterande. Vi söker dig som är initiativrik, har en god förmåga att ta ansvar, är kontaktskapande och serviceinriktad. B-körkort är ett krav.
Tjänsten
Visstidsanställning på 1 år. Urval och intervjuer sker löpande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan
