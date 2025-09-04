Byggledare väg
2025-09-04
Vi söker en Byggledare Väg till Trafikverket i Borås, för ett kortare uppdrag på tre månader.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget/Arbetsuppgifter
Utföra fältkontroller och platsbesök för att verifiera att projekterade lösningar är byggbara och kontraktsenliga.
Bevaka att entreprenör och projektör tar fram handlingar och modeller som fungerar i praktiken och kan genomföras i produktion.
Identifiera kritiska moment, risker och byggbarhetsproblem och rapportera dessa till beställarens delprojektledare.
Säkerställa att arbetsmiljö, säkerhet, tillgänglighet och andra krav beaktas i både projektering och fältutförande.
Delta i och bidra med erfarenhet från fältet vid projekteringsmöten, arbetsmöten och samordningsmöten.
Granska handlingar och modeller med fokus på byggbarhet, kvalitet och kontraktsuppfyllelse.
Dokumentera observationer i fält, avvikelser och risker, samt följa upp att dessa hanteras enligt kontrakt.
Vara beställarens ögon och öron på plats och genom sin närvaro bidra till att kvalitet och samordning säkerställs mellan olika teknikområden.
Medverka i kravhantering och uppföljning av åtgärder kopplade till risker och byggbarhet.
Samordna med intilliggande projekt för att säkerställa att gränssnitt är förankrade i verkliga förhållanden i fält och att lösningarna är praktiskt genomförbara.
Kontrollera behov av etableringsytor och tillfälliga byggvägar ur ett byggtekniskt perspektiv, inklusive att i fält verifiera att föreslagna lösningar är lämpliga och praktiskt genomförbara.
På beställarens anmodan bistå även andra projekt inom enheten med motsvarande fältstöd.
Byggledaren ska ha en bred förståelse för samband mellan teknikområden men framför allt bidra med praktisk erfarenhet från fältet för att säkerställa att framtagna lösningar är genomförbara, säkra och kontraktsenliga.
Byggledare Väg ska på beställarens anmodan delta i de möten som beställaren kallar till. Under perioder kan också byggledare Väg stödja och medverka i andra projekt som bedrivs inom enheten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Byggledare Väg Allmän d. Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg- eller anläggningsprojekt inom aktuellt teknikområde. Arbetserfarenheten ska inte vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar, förordningar, standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Uppdragsspecifika krav f. Minst 3 års arbetslivserfarenhet i projekteringsskedet i en ledande roll (projektledare eller motsvarande) för järnvägs- eller vägprojekt med minst 1 miljard i total budget. g. Erfarenhet av projekteringsuppdrag upphandlat på fast pris med kontraktssumma på minst 50 miljoner kronor. h. God kunskap inom ABK, AMA, MER samt entreprenadjuridik. i. Genomgången utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. j. Behörighet för Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Lön enligt överenskommelse
