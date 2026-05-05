Byggledare
2026-05-05
Vi söker en byggledare till uppdraget GC-tunnel Västertorp hos en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Stockholm. Tjänsten är på deltid och omfattningen varierar beroende på projektets olika faser.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som byggledare för GC-tunnel Västertorp innebär att leda, samordna och följa upp entreprenaden för byggandet av en ny gång- och cykeltunnel i Västertorp. Uppdraget omfattar ansvar för kontraktsuppföljning, teknisk kontroll och samordning mellan entreprenörer, trafikförvaltning och andra berörda aktörer för att säkerställa att arbetet genomförs enligt handlingar, tidplan och gällande krav.

Dina arbetsuppgifter
Granska samtliga handlingar.
Medverka i upprättandet av AF-del.
Skedesplanering.
Behjälplig i framtagande av FFU.
Stöd vid frågor under annonsering, samt utvärdering av anbud.
Övergripande ansvar för kontroll av att entreprenadarbetenas utförande följer gällande arbetshandlingar dvs kontraktsbevakning.
Uppföljning och kontroll av Entreprenörens KMA-plan, lägesrapporter, arbetsberedning, etc.
Sammanställning och kontroll av entreprenörens ekonomi inkl. kontroll och uppföljning av ÄTA-arbeten.
Agera beställarens företrädare gentemot entreprenörer, näringsidkare, intilliggande fastighetsägare, tredje man, samt ev. övriga externa kontakter.
Samordna och koordinera projektet med beställaren entreprenörer, näringsidkare, intilliggande fastighetsägare, tredje man, samt ev. övriga externa kontakter.
Planera, leda och dokumentera byggmöten och ekonomimöten.
Lägesrapportering inklusive analys och prognosarbete av pågående entreprenad. Medverka i riskhanteringsarbete.
Bistå organisationen med specialkompetens i produktionsfrågor.
Samt övriga normalt sett förekommande arbetsuppgifter för en byggledare.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska vid start av uppdrag inneha ett giltigt kursintyg från Stockholms stads utbildning "Trafikanordningar ochmarkarbeten i offentlig mark". Utbildning får inte vara äldre än 5 år.
Du ska inneha ett giltigt intyg från platsgjutning av betong - kompetensklass I-U.
Du ska minst inneha åtta (8) års erfarenhet som byggledare av mark och anläggningsentreprenader i beställarfunktion.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
God erfarenhet av arbeten med nyanläggning av betongkonstruktioner samt grundläggningsarbeten.
God erfarenhet av anläggningsarbeteni stadsmiljö. (Stadsmiljö kännetecknas av bebyggelse, gångbanor, cykelbanor, närhet till kollektivtrafik samt flerfiliga körbanor > 50 000)
God erfarenhet av samordning av intressenter och kommunikation med entreprenörer och UE.
God erfarenhet av projekt processer.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
