Byggledare
Vi söker en byggledare inom väg/mark till ett vägprojekt i Västerbotten, med placering i Umeå/Vännäsområdet, på uppdrag av Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Umeå och omfattning om 70 %
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som byggledare mark innebär att leda och samordna väg- och markrelaterade entreprenader i flera infrastrukturprojekt i Västerbotten. Uppdraget omfattar nybyggnation av gång- och cykelvägar samt bärighetsåtgärder på befintligt vägnät, där byggledaren ansvarar för att säkerställa att entreprenader genomförs enligt kontrakt, tekniska krav och gällande planer.
Arbetet sker i nära samverkan med projektledare och entreprenörer och innefattar både fältarbete, möten och administrativ uppföljning. Byggledaren fungerar som beställarens representant på byggarbetsplatsen och har en central roll i att följa upp tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö i pågående entreprenader. Rollen omfattar även medverkan i planering inför upphandling, kvalitetssäkring av handlingar samt samordning med myndigheter, markägare och andra intressenter.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna entreprenader i samverkan med entreprenör och under ledning av projektledare
Säkerställa att entreprenaden genomförs enligt kontrakt, ritningar, planer, budget, beslut, avtal och tillstånd
Följa upp och rapportera teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Följa upp byggmetoder, byggplaner samt kontrollera att normer, krav och föreskrifter följs
Hantera avvikelser samt följa upp ändrings- och tilläggsarbeten och mängdavvikelser enligt rutiner
Medverka i projektering, möten och val av tekniska lösningar
Medverka vid upphandling, syner, besiktningar och sammanställning av slutdokumentation
Samverka med myndigheter, projektörer, fastighetsägare samt skapa goda relationer med markägare och sakägare
Säkerställa entreprenörens egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö
Utföra uppföljning, prognoser och leverera redovisande dokument samt bistå med teknisk rådgivning
Lämna synpunkter på handlingar till granskningsansvarig och säkerställa att krav uppfylls i utförandefasen
Överföra kunskap till beställarens personal inom ramen för uppdraget
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet (Mark- och anläggningsteknik, beläggning, EL). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Dokumenterad erfarenhet från minst två (2) tidigare uppdrag där du har haft rollen som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare eller platschef eller motsvarande i vägentreprenader som omfattat tjälsäkringsåtgärder (utskiftning/armering/blockrivning), trummbyten på befintlig väg med passerande fordonstrafik samt beläggningsarbeten ink målning av vägmarkeringar. Minst 50% av praktiskt arbete (ej enbart teoretisk) i fält ska ha ingått som en del av uppdragets genomförande och du ska ha bidragit i uppdraget med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om minst 30% under hela uppdragets löptid.
Arbetserfarenhet av minst en (1) vägentreprenad där vägbelysning var en integrerad del av uppdragets genomförande. Minst 50% av praktiskt arbete (ej enbart teoretisk) i fält ska ha ingått som en del av uppdragets genomförande och du ska ha bidragit i uppdraget med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om minst 30% under hela uppdragets löptid.
Erfarenhet av minst en (1) markentreprenad där byggnation av Va-anläggningar varit en del av kontraktsarbetena.
Erfarenhet av AMA-regelverket kopplat till markentreprenader.
Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-U eller Bas-P enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Utbildningen får vara max fem (5) år gammal vid varje given tidpunkt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7630001-1964164". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Trafikverket Norrbotniabanan (Projektkontor) (visa karta
)
903 27 UMEÅ
