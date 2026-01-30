BVC-sjuksköterska Karlshamn
Dina arbetsuppgifter
Brinner du för barnhälsovård och söker ett meningsfullt uppdrag i vår? Vi söker dig som vill arbeta med barnhälsovård i en trygg och professionell miljö på en privat vårdcentral i Karlshamn. Uppdraget sträcker sig från 16 februari till 31 juli 2026.
Vi erbjuder en flexibel tjänstgöringsgrad som kan anpassas efter dina önskemål:
BVC-tjänst: Grundbehovet är 60 %.
Mottagningsarbete: För dig som önskar en högre sysselsättning finns möjlighet att fylla upp till 80-100 % med sedvanligt mottagningsarbete på vårdcentralen (valfritt).
Urval och intervjuer sker löpande.
Ansvarsområden
I rollen som BVC-sköterska ansvarar du för barnhälsovårdsprogrammets genomförande, vilket inkluderar hälsoundersökningar, vaccinationer och rådgivning till föräldrar. En central del av uppdraget innebär hembesök, vilket ger dig en unik möjlighet att stötta familjerna i deras hemmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Som person är du trygg, självständig och har ett genuint intresse för barns utveckling och familjers välmående.
Krav för tjänsten:
Specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska.
Tidigare erfarenhet av arbete inom BVC.
Körkort och tillgång till egen bil (då hembesök ingår i tjänsten).
Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Ersättning
