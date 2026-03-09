Butikssäljare Telecombutik
Medla Sverige AB / Butikssäljarjobb / Malmö
Vi söker nu för vår kunds räkning butikssäljare till deras butik i centrala stan.
Företaget arbetar med försäljning av telecom och hårdvara.
De samarbetar idag med samtliga operatörer och kan alltid erbjuda en lösning som fungerar för kunden. Företaget har funnits i över 10 år och är i dag en av de största aktörerna för försäljning av Telecom.
Du kommer att ha tillgång till speciella lösningar som kunderna inte kommer att kunna få någon annan stans. Samt väldigt attraktiva och kostnadseffektiva lösningar som gör butiken unik på marknaden.
Du kommer att arbeta i ett team med hög energi och framåtanda.
Utbildning av personal och trivsel står högt upp på företaget prioritetslista.
Du arbetar heltid med schemalagda tider måndag till söndag, 09:00 - 20:30.
Lön 25 000 + Provision
Mål lön 35 000
Vi söker dig med ett högt driv och som vill arbeta med en spännande produkt.
Du ska gilla att utvecklas och drivas av att nå nya mål.
Du ska ha erfarenhet av tidigare försäljning minst 3 månader.
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan.
