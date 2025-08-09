Butikssäljare/ IT-Tekniker
2025-08-09
IT-Care är Apple- Provider IRP
just nu söker vi en tekniker och säljare som har kunskap för software och hardware.
Du får Apple utbildning från Apple via ATLS.
Vi söker:
• Mobiltekniker, reparation av mobiltelefoner
• Kundtjänstmedarbetare
• Data tekniker
Du som person:
Vi ser att du som söker har ett tekniskt intresse med god kommunikationsförmåga gentemot företagets kunder samt dina medarbetare. Du är en god lagspelare som bidrar med engagemang och hög lojalitet. Allt för att leverera bästa service med garanti. Du är noggrann i det arbete du utför och därmed har du ett kvalitetstänk som motiverar dig att utföra ditt arbete strukturerat.
Det behövs inte at du ska skicka ditt CV om du inte har erfarenhet. Tack!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: jobb@itcare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IT-Care Nordic AB
IT-Care Jobbnummer
