Butikssäljare Göteborg!
2025-10-30
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Är du en prestigelös lagspelare som uppskattar tempo och att tillsammans nå framgång? Då är du varmt välkommen in i Jollyteamet!
Information om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull butikssäljare på extra basis till vårt showroom och outlet i Torslanda.
Detta är en extratjänst, men vi kan garantera att det kommer finnas mycket arbete att hoppa in på - framför allt under hösten och julen, då vi går in i vår peakperiod och intensiva julhandel.
Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta både vardagar, kvällar och helger vid behov.
Du har mycket energi, ett genuint intresse för människor och en stor passion för barn- och babyprodukter.
Vår ambition är att inspirera varje kund och erbjuda professionell, personlig och kunnig rådgivning. Vi letar därför efter dig som vill bidra till att utveckla vårt framgångsrika koncept och vara med och skapa den självklara destinationen för barnfamiljer i Göteborgsområdet.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
• Finnas till för kunden, lyssna, uppfylla behov och inspirera
• Driva och utveckla försäljningsarbetet
• Informationssökande och aktiv i personlig försäljning
• Kassaarbete
• Säkerställa att butiken är fräsch, inspirerande och välfylld med varor
• Lagerrelaterade arbetsuppgifter
• Ansvara för butikens utseende via butiksexponering
• Följ upp annonser och synkronisera rätt artiklar med rätt aktivitet
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av butiksarbete och då arbetet är serviceinriktat söker vi dig som alltid sätter kunden i främsta rummet och genuint trivs med kundkontakt. Du har tidigare erfarenhet av serviceyrket och du vill ge förstklassig service och har en förmåga att analysera kundens behov. Har du ett stort intresse för babyprodukter så som barnvagnar och bilbarnstolar är det mycket meriterande.
Fördelar med att jobba hos oss:
• Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Start: Omgående
Omfattning: Extra vid behov med mycket jobb nu under peakperiod
Placering: Sörredsvägen 111, Göteborg
Urval: Sker löpande
Arbetstider: Måndag-söndag, butikens öppettider
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
På Jollyroom tror vi på att utveckla och behålla våra egna talanger. Förra året internrekryterade vi 51% av alla tjänster som tillsattes inom företaget. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
