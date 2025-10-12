Butikssäljare elektronik
2025-10-12
Vi söker nu för vår kunds räkning butikssäljare till deras butik i centrala stan.
Företaget är en av Sveriges ledande elektronikkedjor och är väletablerade i branschen och har flera års erfarenhet.
Du kommer att arbeta i en spännande och utvecklande arbetsplats med mycket fokus på utveckling och trivsel.
Du arbetar heltid med schemalagda tider måndag till söndag, 09:00 - 20:30.
Du erbjuds:
• Kontinuerlig utbildning inom försäljning, kundvård, och personlig utveckling
• En utpräglad företagskultur med högt i tak
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonussystem
• Goda karriärmöjligheter
Vi söker dig med:
• eget driv och sinne för affärer
• god servicekänsla
• teamkänsla
• viljan att utvecklas
Tidigare säljerfarenheter är meriterande men inget krav.
Lön efter överenskommelse.
