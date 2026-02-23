Butikssäljare
2026-02-23
Vi har en butik i Emporia, som är en av Sveriges mest besökta gallerior. Vi erbjuder dig en tjänst i ett härligt gäng med god gemenskap. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en butikssäljare till vår butik i Emporia i Malmö.
Hos oss arbetar du med frihet under ansvar och med stora möjligheter att påverka ditt arbete.
Din främsta uppgift är att sälja, genom att säkerställa världens bästa kundupplevelse genom att alltid tänka service och kundnöjdhet i varje moment. Utöver sälj arbetet ska se till att alla hyllor är välfyllda, att varorna är väl positionerade, rengöring av butiken, packa upp varor. Svara på kundmail och packa E-order. Kvalifikationer
Vi söker dig som är målfokuserad och har medveten försäljningslust, med stor serviceanda och som är tillmötesgående och flexibel, samt har ansvarskänsla för butikens skick och ordning. Ett brinnande intresse för smycken/klockor. Då vår butik representerar många av det stora ledande smyckes tillverkare, lägger vi stor vikt på att man har förmågan att fördjupa sig i produktkännedom, material, tillverkning och namn på kollektioner.
Du gillar att möta människor, att sälja och att ge god service i ett högt tempo, samt förstår vikten av bra kundbemötandet och service.
Vi ser gärna att du har datorvana och Du kommer ibland behöva tala engelska med kunder, där ser vi gärna att du är bekväm med det.
Arbetstid är veckodagar och helger, även kvällar.
Tidigare butiksarbete är meriterande.
Denna tjänst är en heltidstjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karved Sweden AB
