Butikssäljare
2025-12-11
Stone Center Söker nu butikssäljare till butiken i Göteborg .
Välkommen till Stone Center, här vill vi skapa förutsättningar för god heminredning. Vårt arbete är alltid att hitta rätt sten till kunden . Vi gör det på ett sätt som ingen annan gör. Vårt arbete och kunskap är verktyget och vi är hantverkarna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillsammans med dina kollegor kommer du att erbjuda kunderna personlig service med ett professionellt bemötande och gedigen produktkunskap.
Som säljare på Stone Center ansvarar du för en individuell budget, orderhantering och förhandling med kunder, vilket ställer vissa krav på din förmåga att hantera siffror och affärssystem. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning och att bygga kundrelationer, från skapande till uppföljning så är det positivt men med rätt inställning kan du visa att du är rätt person för Stone Center även utan erfarenhet av just dessa arbetsuppgifter.
Här tar vi antingen hand om kunden eller så hjälper vi den som tar hand om kunden. Dessa två arbetsuppgifter har vi som högsta prioritet. Kunden går alltid först!
Detta önskar vi:
* Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
* Du är självgående och tar gärna egna initiativ.
* Du brinner för att skapa förutsättningar för butikens framgång.
* Du en positiv och härlig person som gör våra butiker ännu trevligare!
* Du är en person som drivs av försäljning och motiveras av din personliga utveckling.
* Du är en lagspelare och tycker om att jobba som ett team.
* Du har intresset att utvecklas i din säljarroll.
Vi lägger stor vikt vid personligt driv och engagemang. På Stone Center vill vi kunna utveckla människor och coaching är något vi jobbar med varje dag.
Allt för att leverera den bästa kundupplevelsen men även för att du ska växa i din yrkesroll och som individ. Men vi strävar också efter att du skall kunna växa internt och vara en del av Stone Center på lång sikt. För den intresserade finns det goda möjligheter att utvecklas och framöver ta sikte på en ledande roll inom Stone Center.
Att arbeta hos Stone Center
Som medarbetare på Stone Center är du en oerhört viktig del i vår verksamhet och vi lägger därför ner stora resurser på både personlig och yrkesmässig utveckling. Du kommer på Stone Center inte bara att lära dig om sten, kakel och försäljning utan även om att jobba i ett lag och utveckla dina personliga egenskaper.
Vill du arbeta på Stone Center, en organisation med en stark värdegrund och solida normer - då ska du söka denna tjänst! Välkommen in med din ansökan. Publiceringsdatum2025-12-11
Om detta känns rätt för dig, är du varmt välkommen med din ansökan till oss. Vänta inte med att ansöka då vi gör ett löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
