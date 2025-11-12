Butikssäljare
KeepOn Sweden AB / Butikssäljarjobb / Kristianstad Visa alla butikssäljarjobb i Kristianstad
2025-11-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KeepOn Sweden AB i Kristianstad
, Lomma
eller i hela Sverige
KeepOn har ett brett sortiment av hjälpmedel som hjälper till att förenkla folks vardag. Alltså kommer du att möta folk i olika åldrar som behöver allt från duschstrumpor, förstoringsglas, rollatorer och CPAP-produkter till elscootrar och uppresningsbara fåtöljer.
Din uppgift är att hjälpa kunden att hitta rätt hjälpmedel genom att vara lyhörd, förstående och hjälpsam. Du ska ha snabb inlärningsförmåga och kunna tala flytande svenska. Du ska även ha god datavana.
Du är ansvarstagande, målmedveten och du bryr dig mycket om människor. Du har bra ordningssinne, är resultatinriktad, organiserad, kreativ, positiv och är en lagspelare. Du är aldrig rädd för att göra det där lilla extra för dina kollegor eller kunder och du brinner för det du gör. Du vill ständigt utveckla dig själv och dela din entusiasm.
Vi anställer mycket efter personlighet och inte bara erfarenhet.
Referens önskas.
Vi söker rätt person, som inte är rädd för att arbeta självständigt och som kommer att vara en viktig del i ett starkt lag inom kvalitetshjälpmedel i Sverige.
Verkar detta stämma in på dig så hör av dig till oss.
Främst gäller det 9h/vecka, men kan även bli fler timmar längre fram. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: elena@keepon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KeepOn Sweden AB
(org.nr 559461-6749), https://keepon.se/
Rörvägen 10 (visa karta
)
291 59 KRISTIANSTAD Kontakt
Elena KeepOn kristianstad@keepon.se 044-325051 Jobbnummer
9600664