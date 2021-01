Butikssäljare - Kakelgiganten Sweden AB - Säljarjobb i Malmö

Kakelgiganten Sweden AB / Säljarjobb / Malmö2021-01-15**Tar endast emot ansökningar med relevant erfarenhet**Kakelgiganten Sweden AB söker Butikssäljare / Kundtjänstmedarbetare som vill vara en del av vårt härliga team. Är du en engagerad och nyfiken person som vill arbeta på ett företag som är under utveckling då kan du vara den vi letar efter.Om verksamhetenKakelgiganten har arbetat med kakel & klinker i över 20 år och vår affärsidé är enkel - vi erbjuder kunskap, service och kvalitetsprodukter.Hos Kakelgiganten kan du hitta alla typer av kakel och klinkers, oavsett vilken stil, form, färg eller storlek du letar efter. Sortimentet sträcker sig från ett kvalitativt bassortiment av kakel och klinker, men också unika exklusiva produkter inom segmenten Natursten, Marmor, Marockanska Kakel, Glas- och Kristallmosaiker från hela världen. Läs mer på företagets hemsida.Mer om tjänstenArbetsuppgifter kommer bland annat omfatta:Vårda och bearbeta kundrelationerAktivt säljarbeteAtt hjälpa kunderna med beställningar, produktförfrågningar mm både i butik samt via kundtjänstDen dagliga driften i butik / showroom som upplockning av varor, inventering, genomföra planerade aktiviteter mm.Arbetet schemaläggs enligt överenskommelse efter vår Butiks öppettider:Mån-Fre 09:00-18:00Lör-Sönd: 11:00-15:002021-01-15Du som söker ska ha minst 1års erfarenhet av butiksförsäljning inom fackhandel, god samarbetsförmåga samt att du givetvis har kundens behov i fokus. Du är driven, engagerad och vill bidra till att driva företaget framåt.MeriterandeTidigare erfarenhet av kakel och klinkersSvenska, flytandeEngelska, goda kunskaperKan du sälja sand i Sahara är du den vi letar efter!Du är välkommen att söka tjänsten via e-post med bifogat CV och personligt brev som skickas till mimmi@kakelgiganten.se . Vi arbetar med löpande urval så sök gärna tjänsten redan idag. Tillträde enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-02-14Kakelgiganten Sweden ABStenyxegatan 3021376 Malmö5526522