Butikssäljare 20% - Trademax Borlänge
2025-10-02
Vill du vara en del av ett team där service, försäljning och god stämning går hand i hand? På Trademax brinner vi för att skapa inspirerande butiksupplevelser och att alltid överträffa kundernas förväntningar. Hos oss betyder det inte bara att sälja, utan att möta varje kund med respekt, samarbete med kollegorna för att nå gemensamma mål och alltid ta ansvar för den bästa möjliga upplevelsen.
Nu söker vi en engagerad butikssäljare på 20% till vår nya butik i Borlänge - en roll där din personlighet och ditt driv gör skillnaden.
Om rollen Som butikssäljare hos oss är din främsta uppgift att skapa nöjda kunder och bidra till butikens försäljningsmål. Du är en person som brinner för kundmötet, där du också förstår vikten av att lyssna in och förstå kundens behov.
Du är både en relationsskapare och en resultatorienterad säljare - charmig nog att vinna kundens förtroende på några minuter, empatisk nog att förstå deras önskemål, och målmedveten nog att vilja slå gårdagens försäljningssiffror.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Aktiv försäljning och rådgivning i butik
Säkerställa en välkomnande, välordnad och inspirerande butiksmiljö
Hantera kassaarbete och betalningar
Ta emot, packa upp och prismärka varor
Montera och exponera produkter för bästa säljresultat
Delta i inventeringar och följa rutiner för lager och drift
Vi söker dig som:
Kommunicerar tydligt och engagerande - både med kunder och kollegor
Är empatisk och förstår kundernas behov på djupet
Har en naturlig charm och skapar förtroende snabbt
Tar ansvar och är noggrann i allt från kundservice till kassahantering
Är disciplinerad och följer uppgifter och rutiner strukturerat
Är inkluderande och bidrar till positiv laganda
Ständigt vill förbättra dig själv och dina försäljningstekniker men också butiken
Tar initiativ och är proaktiv i försäljningsarbetet
Är målinriktad och motiveras av att nå och överträffa försäljningsmål
Har en tävlingsinstinkt och trivs i en miljö där prestation uppmärksammas
Erfarenhet av försäljning är meriterande, gärna från detaljhandel, men inget krav. Du behöver ha fyllt 18 år och ha avslutad gymnasieutbildning.
Vi erbjuder Hos oss får du en operativ roll med mycket kundkontakt och fokus på att skapa försäljning. Du blir en del av ett engagerat team som inspirerar varandra, utvecklas tillsammans och arbetar mot både individuella och gemensamma mål. Vi ger dig utrymme att växa, påverka och bidra till butikens framgång. Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Anställningsform Tillsvidare, vi tillämpar provanställning
Tillträde i mitten på november
Arbetstid förlagd vardagar, kväller och helger
Låter det här som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Om oss Trademax är en del av Home Furnishing Nordic AB, en av norra Europas största aktörer inom möbler och inredning, med både e-handel och fysiska butiker. Vi är ett företag med hög prestationsnivå, starkt driv och höga ambitioner. Här får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och bidra till att skapa inspirerande hem för våra kunder. Våra värderingar - respekt, lagarbete, prestigelöshet, ansvar och kunden i centrum - genomsyrar allt vi gör och är en viktig del av varför vi lyckas tillsammans. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Home Furnishing Nordic AB
(org.nr 556780-9685) Jobbnummer
9536577