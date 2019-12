Butikspersonal Bemanningspool- Stockholm - Retail Knowledge Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Retail Knowledge Sweden AB

Retail Knowledge Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-25Retail Knowledge är ett bemanning- och rekryteringsföretag som fokuserar på tjänster inom servicebranschen. Vi har, sedan starten 2002, hjälpt hundratals serviceföretag i Norden. Med vårt huvudkontor i Stockholm är vi en av de största aktörerna i vår bransch. Vårt främsta uppdrag är att öka lönsamheten för våra kundföretag samt att förbättra och effektivisera bemanningen. Retail Knowledge är ett auktoriserat bemanningsföretag.Retail Knowledges bedriver en uthyrningsverksamhet. Retail Knowledge är helt nischat mot detalj- och dagligvaruhandeln och har varit verksamma sedan 2002. Retail Knowledge har ca 300 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och vårt syfte är att bygga företagsanpassade bemanningspooler med extraanställda för kända retailbolag. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och följer gällande kollektivavtal.Retail Knowledge söker:Nu söker vi fler Poolare till våra kunders bemanningspooler!Som säljare är du kundernas första kontakt med företaget. Du lotsar kunden genom deras besök, med ambitionen att ge dem en köpupplevelse utöver det vanliga. Du ska tillsammans med dina kollegor arbeta för att butiken uppnår uppsatta mål vad gäller service och kundbemötande samt ge råd och inspirera kunden.Som uthyrd till våra bemanningspooler arbetar du som butikssäljare både i kassan och på golvet. Då tjänsten är en behovsanställning, bokas du ut efter uppdrag och ska därför kunna ställa upp med kort varsel.Som person är du driven, social, positiv, serviceinriktad och tycker om att skapa kundrelationer. Du trivs att arbeta i ett högt tempo, är ansvarstagande, resultatorienterad och förändringsbenägen. Du är vidare modeintresserad, har lätt för att samarbeta och tycker om att ständigt utvecklas, både individuellt och i team.Vi söker dig som:Är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett årHar erfarenhet av kundbemötande och serviceÄr flexibel och kan hoppa in med kort varselKan arbeta oregelbundna tiderKan arbeta minst 3 dagar i veckanDet är ett krav enligt våra kollektivavtal att du har en annan huvudsaklig sysselsättning så som studier eller heltid/deltidsjobb, du kan också ha ett eget företag. Skriv tydligt i din ansökan vad din huvudsakliga sysselsättning är.Start: JanuariOmfattning: Extra vid behovPlats: Stockholms LänLön: Timlön enligt kollektivavtalVi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringsverktyg på vår hemsida www.retailknowledge.se (Vi har inga möjligheter att ta emot eller svara på ansökningar via mail)Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare sofia.olsson@retailknowledge.se Välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2019-12-25Fast lönSista dag att ansöka är 2020-01-22Retail Knowledge Sweden AB5019296