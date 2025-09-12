Butikschef till Systembolaget Gamleby
2025-09-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Gillar du att möta människor och vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad? Jobba hos oss på Systembolaget!
Till vår butik i Gamleby söker vi nu en engagerad butikschef som vill vara del av vårt unika uppdrag - att bidra till bättre folkhälsa genom en ansvarsfull försäljning av alkohol. Vill du leda och inspirera ett team på 4 medarbetare där engagemang och ansvar går hand i hand, då kan du vara den vi söker.
Vi söker en ledare med bra kommunikations förmåga och tydlig målbild. Du ska driva innovativt med primärt kundfokus.
I din roll som butikschef hos oss
Hos oss står service och omtanke om människa och miljö alltid i fokus. Arbetet i butik är omväxlande, arbetstiderna varierar och ibland arbetar du ensam. Under en arbetsdag leder du den dagliga driften, möter kunder, sitter i kassan, arbetar på lagret och plockar upp varor på våra hyllor. Utöver att vara en aktiv del av den dagliga driften, är du som butikschef ansvarig för att:
• Leda teamet, personalplanering, rekrytering och fördela arbetet i butiken och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål.
• Skapa förutsättningar för dina medarbetare och dig att leverera imponerande kundmöten.
• Säkerställa en ansvarsfull försäljning enligt Systembolagets uppdrag.
• Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för en trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Tillsammans med dina medarbetare är ni Systembolagets ansikte utåt. Stark teamkänsla, högt tempo och trevliga möten kännetecknar arbetet hos oss. Vi lär av varandra och genom utveckling skapar vi resultat tillsammans. Det är i mötet med kunden som vi blir Systembolaget.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från butiksdrift eller serviceverksamhet, gärna i en ledande roll.
• Delegera med tillit och ansvar, är tydlig i din kommunikation och har ett coachande förhållningssätt.
• Har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och är mål - och resultatorienterad.
• Är kundfokuserad med god social förmåga och förstår hur du kan bidra till ett bra kundmöte.
• Agerar stabilt, är flexibel, nyfiken och intresserad av digitala verktyg.
• Vågar fatta och stå för obekväma beslut.
• Har fyllt 20 år och har gymnasie- eller yrkesutbildning.
En av dina drivkrafter är att utveckla dina medarbetare och lyfta deras styrkor och potential, och du tar tydligt ansvar för din egen prestation och utveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med mat och dryck.
Vad vi står för och hur vi arbetar
I ditt arbete kommer du lära dig receptet på vårt imponerande kundmöte, mer om mat och dryck och hur du bidrar till kraften i 6000 medarbetare. På Systembolaget ska det vara enkelt att utvecklas, och eftersom vi är i ständig utveckling, kommer du också att vara det hos oss. Vi vill upplevas omtänksamma, kunniga och inspirerande i allt vi gör. Våra värderingar hjälper oss att lyckas med Systembolagets viktiga uppdrag. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss.
Vi möter många olika människor i våra butiker och vårt mål är att spegla samhället. Vi välkomnar medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser för att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att utvecklas och bidra.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Butikschef Urban Kennmark 072-0712223 eller Charlotte Holm 070-8832605.
Känns rollen rätt för dig?
Kul! Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV så snart som möjligt. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Så i ansökningsformuläret kommer du få svara på ett antal frågor om din kompetens för rollen. Vi kommer att göra urval och intervjuer löpande. Webbaserade tester och bakgrundskontroll kommer vara en del av denna rekryteringsprocess i nästa steg.
Välkommen att arbeta hos oss på Systembolaget, ett av Sveriges starkaste varumärken som med omtanke ger service i världsklass!
Systembolaget finns till för alla i Sverige för att bidra till bättre folkhälsa genom att begränsa alkoholens skador. Vi bidrar med kunskap och oberoende rådgivning om mat och dryck och hur alkohol påverkar hälsan. På så vis vill vi inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol där varken människor eller miljön tar skada. Läs mer om oss på omsystembolaget.se. Ersättning
