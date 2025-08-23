Butikschef Mölndal
Hirely AB / Chefsjobb / Mölndal Visa alla chefsjobb i Mölndal
2025-08-23
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö där alla respekteras och har lika möjligheter att växa, oavsett bakgrund.
Vi minskar vår miljöpåverkan genom hållbara produkter och effektiva lösningar, för en bättre framtid för både människor och planeten.
Butikschef
I rollen ingår att säkra och följa upp driften för hela butiken. Du har stort resultatansvar och ansvarar samtidigt för att hela butiken jobbar strukturerat och lever upp till affärsidén och kundernas förväntan. Det innebär också att se till att vi följer En viktig del i arbetet är att skapa ett vinnande team med fullständigt självgående säljare och en inspirerande atmosfär.
Exempel på ansvarsområden är bla.
Leda, utveckla och inspirera personalen.
Ansvar för butikens försäljning
Optimering av butikens drift med ansvar för att rutiner tas fram, följs och/eller utvecklas på ett bra sätt
Uppföljning av nyckeltal
Följa marknadsförings-planen
Utföra lättare reparationer och justering av bågar
Se till att arbetsmiljö-arbete utförs och följs upp
Schemaläggning och daglig planering
Rekrytering
Medarbetarsamtal
Butiks-administrationPubliceringsdatum2025-08-23Kvalifikationer
Mångårig erfarenhet från ledande befattning inom retail
Gedigen erfarenhet, kunskap och utbildning inom butik
Goda kunskaper i butiks-ekonomi
Butiksledar-utbildning eller liknande
Meriterande är tidigare arbete inom optik-branschen
Meriterande är akademisk utbildning inom handelDina personliga egenskaper
Du är en person som drivs av att inspirera och engagera medarbetarna samt att kunna skapa ett positivt arbetsklimat. Du ska ha ett stort kunnande kring branschen och goda kunskaper i svenska språket. Både tala och skriva. Du har social kompetens och är lyhörd för kundernas behov. Du är duktig på att strukturera, prioritera, delegera och analysera. Självklart är att du är tydligt fokuserad på kund och försäljning och du drivs av att skapa god lönsamhet genom uppsatta mål. Du är flexibel och villig att prova nya arbetssätt och är lösnings-orienterad.
Vad vi kan erbjuda dig
En ansvarsfull och dynamisk position inom en ambitiös organisation! Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön med ett bonusprogram. Utöver detta erbjuder vi:
Personalrabatt på glasögon eller solglasögon
Friskvårdsbidrag
Fantastiska kollegor
Årliga fria glasögon
Tjänsten är en hel-el deltidstjänst enl överrenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 251231 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Eyes + More Sweden Jobbnummer
9472629