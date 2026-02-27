Butikschef Individ Nordby
2026-02-27
Individ är en högprofilerad klädesbutik belägen på Nordby Köpcenter i Strömstads Kommun. Individ etablerades 2004 och jobbar med starka varumärken som Morris, J.Lindeberg, Les Deux, Ugg Australia & Replay.
Vi söker nu en butikschef.
I tjänsten ingår personalansvar, inköpsplanering och optimering av varulager. Du skall ha ett brinnande intresse för försäljning och service, då våra kunder förtjänar högsta servicegrad. Vi söker dig som är drivande och ambitiös, med stor vilja och stort engagemang. Vidare måste du vara positiv, stresstålig, ärlig, och ordningsam. Du brinner för att utveckla och effektivisera verksamheten och är duktig på att se möjligheter, motivera och skapa ett bra samarbetsklimat i gruppen.
Tjänsten är tillgänglig för tillträde omgående.
Vi undanbeder oss all kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@individprestige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Individ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kompaniet Strömstad AB
(org.nr 556632-1260)
Tornstigen 6 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Kontakt
Jon Erlend Ingvoldstad jobb@individprestige.se +46708891534 Jobbnummer
9769207