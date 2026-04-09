Butikschef GoBanana Trelleborg/Burlöv
2026-04-09
Butikschef med - framtida delägarskap?
Vi söker nu butikschef för Go Banana Trelleborg och Burlöv.
Vill du vara med och bygga något riktigt stort? Vi söker nu en engagerad och driven butikschef som inte bara vill ha ett jobb - utan en möjlighet att växa tillsammans med oss.
Hos oss får du chansen att utvecklas, påverka och på sikt även kunna bli delägare i verksamheten.
Om rollen:
Som butikschef är du en viktig del av vår vardag. Du trivs med att ta ansvar och ta tag i saker före någon annan hinner säga till. Du är med och skapar en butik som kunderna vill komma tillbaka till varje dag.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta förmiddag, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, B-körkort, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från ledarroller, men det är meriterande.
Lön: Månadslön
Vi söker dej:
· Du drivs av att inspirera och engagera dina medarbetare, du är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat och på att kontinuerligt utveckla ditt team.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv, en god problemlösningsförmåga och ryggar inte för att fatta beslut när det krävs.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk - såväl kunder som medarbetare.
Du är bra på att kommunicera och kan genom feedback och coachning utveckla ditt team och din butik.
Du gillar utmaningar och ser möjligheter istället för svårigheter i en bransch som ofta bjuder på varierande förutsättningar och oförutsedda händelser.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från ledarroller, men det är meriterande om du har arbetat som ställföreträdande butikschef, butikschef eller teamchef.
Go Banana
I en tid då godis, snacks, dryck, lösgodisbranschen och billighetstrenden växer till nya höjder med stor kundkrets är Go Banana ett självklart koncept på marknaden. Svenska folket är bland de största i världen på att konsumera lösgodis och tillhör därmed världseliten i godis- och snacksätande. Enligt siffror från Jordbruksverket äter vi 16 kilo godis per person under ett år.
Målgruppen för konceptet är bred men är extra gynnsam för barnfamiljer. I våra butiker möts man av ett spännande hav av färgsprakande godis, snacks, dricka och lösviktsgodis med ett sortiment och storlek utöver det vanliga.
Under högtider som påsk, halloween och jul finns ett brett sortiment av säsongsprodukter och färdigpackade presenter till familjevänliga priser.
Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas omgående.
Ansökan skickas till ola.anderberg@gobanana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Via mail
E-post: ola.anderberg@gobanana.se
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GoBa Ett AB
(org.nr 559495-6756)
Ekoxvägen 38
296 33 ÅHUS
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9845887