Butiksbiträde
Asian Euro Enterprises HB / Butikssäljarjobb / Järfälla Visa alla butikssäljarjobb i Järfälla
2026-04-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asian Euro Enterprises HB i Järfälla
Vi söker ett serviceinriktat och engagerat butiksbiträde till vår livsmedelsbutik. Du bidrar till en trivsam kundupplevelse genom att ge god service och se till att butiken är välfylld, ren och organiserad.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och bemöta kunder på ett vänligt och professionellt sätt
Arbeta i kassa och hantera betalningar
Fylla på varor och hålla ordning i butiken
Kontrollera datum och säkerställa god varukvalitet
Ta emot leveranser och hjälpa till med lagerarbeteKvalifikationer
Erfarenhet från butik är meriterande
God servicekänsla och samarbetsförmåga
Trivs i ett högt arbetstempo
Ansvarsfull och flexibel
Grundläggande engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling
Konkurrenskraftig lön
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: naradej123@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asian Euro Enterprises HB Arbetsplats
Termovägen 32 Kontakt
M Tahir naradej123@gmail.com Jobbnummer
9857051