Butiksbiträde

Asian Euro Enterprises HB / Butikssäljarjobb / Järfälla
Vi söker ett serviceinriktat och engagerat butiksbiträde till vår livsmedelsbutik. Du bidrar till en trivsam kundupplevelse genom att ge god service och se till att butiken är välfylld, ren och organiserad.

Publiceringsdatum
2026-04-15

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa och bemöta kunder på ett vänligt och professionellt sätt
Arbeta i kassa och hantera betalningar
Fylla på varor och hålla ordning i butiken
Kontrollera datum och säkerställa god varukvalitet
Ta emot leveranser och hjälpa till med lagerarbete

Kvalifikationer
Erfarenhet från butik är meriterande
God servicekänsla och samarbetsförmåga
Trivs i ett högt arbetstempo
Ansvarsfull och flexibel
Grundläggande engelska (svenska är meriterande)

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling
Konkurrenskraftig lön

Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: naradej123@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asian Euro Enterprises HB

Arbetsplats
Termovägen 32

Kontakt
M Tahir
naradej123@gmail.com

Jobbnummer
9857051

