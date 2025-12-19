Butiksansvarig säsong 2026
Mellbystrands Camping AB / Chefsjobb / Laholm
2025-12-19
Vi söker en serviceinriktad Butiksansvarig inför säsongen 2026!
Vill du jobba på en plats där solen, sanden och havet är en naturlig del av vardagen? På Mellbystrands Camping & Hotell söker vi dig som älskar mötet med människor och vill vara med och skapa familjens bästa semesterupplevelse.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som Butiksansvarig har du huvudansvar för driften av vår butik, Handlar'n Mellbystrand. Tjänsten innebär både operativt arbete och arbetsledning. Du arbetar med:
Varubeställningar & Sortiment
Prisuppdateringar och kampanjer
Sociala Medier
Att alltid möta gäster med ett leende och leverera service i högsta klass
Att hitta bästa möjliga lösning i varje situation - för både gäst och företag
Du är också arbetsledare för våra säsongsanställda i butiken. Du ansvarar för utbildning av nya personer, att rutiner följs och samarbetar nära vår Receptionsansvarige, platsansvarige samt vår VD för att hålla dem uppdaterade om driften.
I rollen ingår även att stötta vår platsansvarige samt VD med löpande intern kommunikation, administration, kundhantering och försäljning.
Vi är ett litet och tight team där alla hugger i där det behövs. Det innebär att du som Butiksansvarig även kan komma att stötta upp i andra arbetsuppgifter på anläggningen - ibland i högt tempo.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Prestigelös, trygg och lösningsorienterad
En person som trivs med att leda andra, skapa teamkänsla och hålla ihop gruppen
Strukturerad med god förmåga att prioritera
Kommunikativ och engagerad
Vi ser gärna att du har utbildning inom handel & service - men det är inget krav. Däremot behöver du:
Goda IT-kunskaper och lätt för att lära dig nya system
Kunskap eller erfarenhet av sociala medier (Instagram och Facebook) - ett stort plus
Mycket goda kunskaper i engelska
Kunskaper i tyska är meriterande
Anställningsperiod och schema
Anställning: april-september, med heltid främst under högsäsong.
Arbetstiderna varierar och inkluderar tidiga morgnar, kvällar och helger.
Vi tillämpar kollektivavtalOm företaget
Mellbystrands Camping & Hotell är en 4-stjärnig camping belägen vid västkustens längsta sandstrand. Varje år väljer tiotusentals gäster att tillbringa sin ledighet hos oss - i husvagn, husbil, tält, stuga eller hotellrum.
Vi erbjuder:
225 campingplatser, 22 stugor och 19 hotellrum
Året runt-öppen Handlar'n butik med Instabox, Svenska Spel, samt glassbar, restaurang och strandbar under sommaren
Ett engagerat team som växer från ett mindre antal medarbetare under lågsäsong till cirka 35 personer under högsäsong
Sedan 2020 har verksamheten haft ett tydligt expansionsfokus - här går det snabbt, det händer mycket och det finns många möjligheter att utvecklas för den som vill.
Vår vision och värdegrund
Vi strävar efter att leverera familjens bästa semesterupplevelse.
Våra värdeord är:Aktiv - vi söker ständigt förbättringar för gäster och medarbetare.Närvarande - vi finns där gästerna är, både på plats och digitalt.Med hjärtat - vi gör saker som känns rätt i magen och värnar om kvalitet och hållbarhet.
Som en relativt liten verksamhet är samarbete och flexibilitet avgörande. Vi hjälper varandra för att skapa en trivsam arbetsmiljö och ge gästerna den upplevelse vi lovar.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval och intervjuer påbörjas i januari.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
