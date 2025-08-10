Butiksäljare, Shell / Välkommen in
2025-08-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edhk AB i Helsingborg
Vill du överträffa kundens förväntan? Vill du ha kul på jobbet?
Vill du vara med och säkerställa att våra kundlöften infrias och samtidigt bli en del av en verksamhet som både vill och kan göra skillnad?
Vi söker dig som vill arbeta hos oss.
I våra butiker får du en avgörande roll i att säkra våra kundlöften, därför benämns din roll som Kundlöftesvärd.
Som Kundlöftesvärd är du en viktig spelare som alltid är välkomnande och omhändertagande med våra kunder. Vår butik är den plats dit människor beger sig för att ta del av vårt attraktiva koncept där vi vill erbjuda konsumenter en bekvämlighets lösning med mat och dryck i fokus för människors behov, men också annat utbud och service som tex biltvätt.Publiceringsdatum2025-08-10Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassa vana och att du alltid sätter kunden i fokus för att kunden ska känna sig välkommen.
Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål.
Körkort är ett krav.
Vi ser att du:
• Älskar att arbeta med människor och sätter kunden i fokus
• Tycker om att hålla rent runt om kring dig
• Gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokusera på detaljerna
• Brinner för försäljning
Erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är krav.
Urval sker löpande, så var vänlig och skicka in ansökan med CV och personligt brev omgående. I din ansökan får du gärna berätta varför du sökt tjänsten
och varför du tror att denna tjänst är rätt för dig.
Varmt välkommen in med din ansökan!
ST1 / Välkommen in
St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2
medveten energi. Vårt mål är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Det finns i vårt DNA att ifrågasätta gamla sanningar och göra saker och ting på nya vis. Vi var t.ex. först i branschen med att publicera ursprungsinformation om våra produkter.
Vi har ca 340 anställda i Sverige och är ett av de fyra stora bolagen i Sverige med en marknadsandel på ca 20 %. Vi har nästan 500 drivmedelsstationer i Sverige som drivs under varumärkena St1 och Shell. Läs mer om oss på vår hemsidawww.st1.se. Så ansöker du
