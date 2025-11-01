Bussförare till Trafikområde Skaraborg
Trafikområde Skaraborg 530 medarbetare som består av 12 bussdepåèr och vi kör varje dag 220 bussar där vi kör 1 varv runt jorden varje dygn.
Våra nya avtal i Skaraborg juni 2025 - juni 2035 med vår uppdragsgivare Västtrafik ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i område Skaraborg.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss.
Vill du bli vår kollega? Sök jobbet som bussförare hos oss!
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Som bussförare är du utåtriktad, flexibel och tycker om både service och kundkontakter. Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt. Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Vidare ser vi att du:
Du har D-körkort och giltigt YKB. Vi har även möjlighet med fortbildningar.
Har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Kan arbeta oregelbunda tider
Som ny medarbetare på Nobina får du en 3 veckors gedigen introduktion och möjlighet till fortsatt kompetensutveckling.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Vi välkomnar alla!
Om tjänsten
Vi erbjuder anställningsform heltid.
Även andra anställningsformer kan vara aktuella.
Lön enligt kollektivavtal.
Som en del i rekryteringsprocessen genomförs digitala tester. Testerna skickas till dig per e-post. För att gå vidare i processen så måste du få ett godkänt resultat. Observera att vi inte alltid har möjlighet att ge återkoppling på testerna om du inte går vidare till intervju.
• Nobina tillämpar sex månaders provanställning för alla typer av tjänster på den här sidan. Innan provanställningen påbörjas tas alltid ett utdrag ur belastningsregistret och ett alkohol- och drogtest genomförs.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig rekrytering.skaraborg@nobina.se
Vi vill ha din ansökan senast: datum 20251215. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Flytta till Skaraborg? Här får du tips, inspiration och svar på frågor kring livet här i SkaraborgI Skaraborg blir livet enkelt. Mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern, ligger ett landskap med täta skogar, öppna slätter och ståtliga platåberg. Här finns lugnet, pulsen, jobben, fritiden och platsen för allt du älskar. I Skaraborg har du alltid möjligheterna inom räckhåll. Välkommen till städerna, skogarna, sjöarna och människorna - välkommen till Skaraborg! Ta gärna hjälp av en inflyttarguide för att få veta mer om hur det är att bo här.
