Bussförare/Busschaufför
Bollnäs Busstrafik AB / Lokförarjobb / Bollnäs Visa alla lokförarjobb i Bollnäs
2026-02-17
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Busstrafik AB i Bollnäs
Ser du lösningar i stället för hinder och har inställningen att ingenting är omöjligt? Är du kundorienterad, trivs med ett högt tempo, vill överträffa kundens förväntningar och har en positiv attityd? Då är det dig vi söker!"
Nu ser vi en ökning av trafik för oss både på Skola och beställningstrafik. Det medför att vi nu söker efter busschaufförer som vill köra beställning och skoltrafik. Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning
Vi erbjuder ett roligt och flexibelt jobb för dig som tycker om och drivs av service och kundkontakter. Eftersom vi har många olika trafikslag på vårt företag kan vi erbjuda ett omväxlande arbete.
Om dig
Vi söker dig som är en lagspelande, serviceinriktad och ansvarstagande person som har en god förståelse och empati för olika människors behov och önskemål. På depån kommer ni vara ett antal chaufförer som arbetar tillsammans och hjälper varandra och då är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du som söker är van att arbeta med trafik och/eller människor. Vi ser helst att du arbetar som busschaufför idag ,det är ett krav att du har körkort för buss.
Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i serviceyrken är meriterande. Transport med rullstolar kan ingå i tjänsten
Erfarenhet från yrket är ett krav.
Start: Kan tillsättas innan utgången av ansökningstiden
Plats: Bollnäs
Omfattning: Deltid/säsong
Lön: Enligt avtal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bollnäs Busstrafik AB
(org.nr 556109-7337)
Renslyckan 12 (visa karta
)
821 50 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Klas Modd klas.modd@bollnasbuss.se 0278-668772 Jobbnummer
9748638